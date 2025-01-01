8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Оборона Шампиньи Детай Эдуар

Aртикул 431854D Детай Эдуар
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 36x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Оборона Шампиньи" Детай Эдуар по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Оборона Шампиньи" Детай Эдуар можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Детай Эдуар

В Буа де БулоньМечтаДа здравствует императорАтака на железнодорожном пути
Смотреть все

Тематика: Военные композиции

Герника (цветной вариант)Фашист пролетелВ покоренной Москве (Поджигатели, или Расстрел в Кремле)Плот МедузыНаполеон на поле битвы при Прейсиш-Эйлау (Napoleon on the battle field of Eylau (Detail)Два ястреба (Башибузуки), 1878На большой дороге. Отступление, бегствоСдача крепости Никополь 4 июля 1877 года (Delivery of the fortress of Nikopol July 4, 1877)Наполеон на поле битвы при Эйлау №2
Смотреть все

Тематика: Военные

Яркий коллаж с обезьяной в образе солдата с сигаретой на фоне акварельных потёков, брызг и кляксНаше дело правое, мы победилиУ крепостной стены. "Пусть войдут" (At the fortress wall. "Let Them")Победа (Victory)БаянС пакетом (With the Service)Солдаты на маршеВоенные новости (1943-1944)Банкет офицеров Георгиевской гражданской гвардии
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльАбстрактный лес - вид 2Девушка на пляже №4Абстракция в лесу
Смотреть все

Стиль: Академизм

Первая дуэльРадха и КришнаСмерть Ивана ГрозногоДва бездельникаКазнь Джейн ГрейНевинностьКолесо ФортуныМудрые и глупые девыВид из окна художника, улица Гроув
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыРаздача продовольствияПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Долгожданная встречаПобеждённые. ПанихидаДиана и Купидон
Смотреть все