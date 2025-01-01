8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Стадо овец в лесу Мауве Антон

Aртикул 421913D Мауве Антон
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Стадо овец в лесу" Мауве Антон по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Стадо овец в лесу" Мауве Антон можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Мауве Антон

Сено сарайСтарая пара в недавно построенном паркеЛесная опушкаДом на канавеВозвращение стада, ЛаренОгородЖенщина на линии стиркиОвцы в ландшафтеВспашка быков
Смотреть все

Тематика: Лес

Утро в сосновом лесуДубовая рощаРека в лесу №5Бирюзовый лесАбстрактный лес - вид 2Сестрорецкий бор (Forest)Абстракция в лесуЛетний день (Summer's day)Ручей в берёзовом лесу
Смотреть все

Тематика: Пастухи

Пастух и пастушка (1760)Пастушка (1750-1752)Погонщик с верблюдомПейзаж с пастухом и стадом овец (1763-1765)ПастушкиПастухи со своим стадом на закате (1859)Коровы (1910) (Meadowland)пастухПоклонение пастухов; verso: эскизы
Смотреть все

Тематика: Овцы

Младенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Агнец Божий (1639)Пастушка (1750-1752)Пейзаж с пастухом и стадом овец (1763-1765)Девочка с овцойДве овцыВозвращение стада (Return of the Herd)Собака и овцы (Dog and Sheep)Две овечки на зелёном лугу
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикМосква (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворик
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыПарусник (Sailing ship) №2Золотая осеньМосковский дворикДевятый валУтро в сосновом лесуВ голубом простореБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиРожь
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеРожь
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиДевушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Монах и монахиня
Смотреть все