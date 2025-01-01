8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Натюрморт с фруктами и посудой Мелендес Луис

Aртикул 422103D Мелендес Луис
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x23 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Натюрморт с фруктами и посудой" Мелендес Луис по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Натюрморт с фруктами и посудой" Мелендес Луис можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Мелендес Луис

Натюрморт с апельсинами и грецкими орехами (Still Life with Oranges and Walnuts)Полдник (La Merienda)Натюрморт с хлебом, яблоками, виноградом и бутылкойНатюрморт с яблоками, виноградом, дынями, хлебом, кувшином и бутылкойНатюрморт с грушами и виноградомНатюрморт с игройНатюрморт с апельсинами, банками и коробками конфет
Смотреть все

Тематика: Фрукты

Натюрморт (Still-life) №19Фрукты на столеИтальянский обед с виномНатюрморт с яблоками, виноградом и виномЛайм во ртуНатюрморт (Still-life) №5Жук рядом с фруктами (Beetle next to fruit)Яблока и ящерица (Apple and lizard)Лайм (Lime) №2
Смотреть все

Тематика: Посуда

Натюрморт с апельсинами в тарелкеВаза с цветами (Vase with Flowers) №4Кофе и круасаныФруктовый натюрморт с устрицами и бокаломНатюрморт с апельсинами и грецкими орехами (Still Life with Oranges and Walnuts)Натюрморт, завтрак с бокалом шампанского и трубкойЧас с лимономТри вазы в стиле минимализмПолдник (La Merienda)
Смотреть все

Тематика: Выпечка

Кексы в стиле поп артНатюрморт с хлебом, яблоками, виноградом и бутылкойБелый хлебНатюрморт с яблоками, виноградом, дынями, хлебом, кувшином и бутылкойХлебобулочные изделияБулочки с макомНатюрморт с бутылкой, бокалом и хлебом (Still Life with Bottle, Glass and Loaf)Натюрморт с сырами, миндалем и кренделямиПоросенок выпекает
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Lilac) №2Натюрморт (Still-life) №19Сирень (Iilac) №13Пионы №266Лимоны (Lemons)Фрукты на столеБукет белых цветов в прозрачной вазе на сером фоне
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Аллегория музыки (Allegory of Music)Пастушка (1750-1752)Диана и Купидон
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговВенецианские любовникиРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)
Смотреть все

Стиль: Рококо

Ловцы птицПастух и пастушка (1760)Пастушка (1750-1752)Портрет Екатерины IIКачели №8Бивак (1709-1710)Возлюбленное дитя (1790)Пейзаж с пастухом и стадом овец (1763-1765)Солдаты на марше
Смотреть все