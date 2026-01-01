8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Тушение сильного пожара на Elandsgracht, 1679 Ян Ван дер Хейден

Aртикул 435545D Ян Ван дер Хейден
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Тушение сильного пожара на Elandsgracht, 1679" Ян Ван дер Хейден по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Тушение сильного пожара на Elandsgracht, 1679" Ян Ван дер Хейден можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Ян Ван дер Хейден

Вид на голландский каналАмстердам, вид на город с домами на Херенграхте и старом ХарлемерслёйсеНичья МостУголок комнаты с курьезамиЗагородный дом на Влите возле ДелфтаВид на Оудезейдс Вурбургвал с Оуд Керк в АмстердамеПрименение новых пожарных рукавов, 1677Пожар в Эландсграхте в Амстердаме, 1679Каменный мост
Смотреть все

Тематика: Гражданские здания

Дом у озера (The Lake house)Неаполитанский заливСтарая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Крымский видМоскваВид Рима. Колизей (View of Rome. Coliseum)Вилла у моряЛетний домик
Смотреть все

Тематика: Пожар

Пожар в деревне (A fire in the village)Апокалиптичная картина лесного пожараСожжение здания парламентаПожар в Лондоне, вид из ХэмпстедаПрименение новых пожарных рукавов, 1677Пожар в Эландсграхте в Амстердаме, 1679Старые пожарные распылители и новые шланговые пожарные распылители на практике, 1690 г.Пожар в Старой ратуше Амстердама, 1652 г.Использование шланговых пожарных опрыскивателей на даче, около 1700
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Барокко

Девушка с жемчужной сережкойНатюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьДевушка с жемчужной сережкойИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Розы и пионы
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Портрет Виктора ЦояРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)Девушка в объятиях рыцаря в доспехах
Смотреть все