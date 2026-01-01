8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Автопортрет в роли Давида с головой Голиафа Цоффани Иоганн

Aртикул 423204D Цоффани Иоганн
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

Художник: Цоффани Иоганн

Тематика: Мужчины

Тематика: Части тела

Век: 18-й век

Национальность: Немецкая

Жанры: Портрет

Стиль: Рококо

