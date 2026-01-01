8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Этюды обнаженных (двое мужчин сидят, смотрят в зеркало и сидят мальчики) Понтормо

Aртикул 420808D Понтормо
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x31 см

Художник: Понтормо

Тематика: Ню мужчины

Век: 16-й век

Национальность: Итальянская

Графика: Рисунок

Жанры: Портрет

Стиль: Маньеризм

