8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Цифровой портрет Одри Хепбёрн

Aртикул 53618C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Цифровой портрет Одри Хепбёрн"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Цифровой портрет Одри Хепбёрн" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Хепберн Одри

Одри Хепбёрн с мундштукомНевозможное возможно от Одри ХепбёрнЧерно-белый портрет Одри ХепбёрнФотография Одри ХепбёрнОдри в стиле УорхолаVogue Одри ХепбёрнОдри Хепбёрн и МонроОдри Хепбёрн с надписьюОдри Хепбёрн - карикатура в очках №2
Смотреть все

Графика: Компьютерная

Девушка (Girl) №68Кафе (Cafe) №2Мэрилин Монро на красном фонеКрасивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариантВыразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеСердце человекаВолк воет на луну №2
Смотреть все