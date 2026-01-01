8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Лазурные маки

Aртикул 10311D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Лазурные маки"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Лазурные маки" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Маки

Маковое поле в Тоскане №2Маковое поле в Тоскане №3Поле красных маковСиние маки с золотыми включениямиПоле маков на фоне горМаки розовыеМаки в садуМаковое поле в Тоскане №4Поле маков
Смотреть все

Тематика: Синее с белым

Большая волна в КанагавеОкна с голубыми ставнямиСиние маки с золотыми включениямиУнитазКорабль в облакахОлень на фоне ЛуныЦветы на серо-голубом фонеБелое дерево и ЛунаБелоснежный дом с голубыми окнами и дверью на острове Санторини (Греция)
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все

Стиль: Акварельная живопись

Уголок природыИрбис, снежный барс, снежный леопард.Долгожданная встречаПрогулка по ПарижуСиние маки с золотыми включениямиСиние пионы на сером-голубом фонеДевушка с красными губамиИгра на гитаре №3Девочка на медведе
Смотреть все