8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Букет ромашек на велосипеде

Aртикул 11423D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Букет ромашек на велосипеде"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Букет ромашек на велосипеде" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Букеты цветов в вазе

Пионы (Peonies) №5Пионы в вазе №11Пионы №266Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеБукет пионов с размытым фономПионы (Peonies) №8Сирень №110Розы и пионыБукет (Bouquet) №27
Смотреть все

Тематика: Ромашки

Фактурные ромашкиОбъемные ромашки в полеОбъемная композиция с ромашками и СолнцемБелый домик и полевые цветы с ромашкамиБожья коровка на ромашкеКоза с ромашкамиРомашки в белой вазеРомашки №202Желтая ромашка на черном фоне
Смотреть все

Тематика: Велосипеды

Красный велосипед на европейской улочкеМилый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеУютный маленький итальянский дворик с велосипедом, лестницей и горшечными цветамиЖёлтый велосиед на черно-белом фонеВелосипед с цветамиВелосипед и лавандаВелосипед у витрины магазинаБукет подсолнухов на раме велосипедаКрасный велосипед на фоне каменной стены
Смотреть все

Тематика: Home

Надпись дом, милый домУнитазHome sweet home - вино, сыр и виноградWelcome home и лавандаБукеты ромашек в банкахДом, милый домБукет подсолнухов на велосипедеПолевые цветы в горшкеHome sweet home №10
Смотреть все

Тематика: Белые цветы

Цветущие ветки миндаляФактурные ромашкиПион с золотой текстуройОбъемные ромашки в полеБукет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеПионы (Peonies) №13Магнолии на бежевом фонеПионы (Peonies) №8Магнолии и птица
Смотреть все

Тематика: Розовые цветы

Пионы в вазе №11Пионы №266Пионы (Peonies) №13Букет пионов с размытым фономУмбрийская долинаРозы и пионыСирень на синем фонеМаки розовыеОрхидея и Колибри
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все

Стиль: Акварельная живопись

Уголок природыИрбис, снежный барс, снежный леопард.Долгожданная встречаПрогулка по ПарижуСиние маки с золотыми включениямиДевушка с красными губамиИгра на гитаре №3Девочка на медведеТри аиста
Смотреть все