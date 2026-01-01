8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Здание на двуцветном фоне

Aртикул 55423C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Здание на двуцветном фоне"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Здание на двуцветном фоне" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Гражданские здания

Неаполитанский заливСтарая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Крымский видМоскваВид Рима. Колизей (View of Rome. Coliseum)Вилла у моряЛетний домикВодяная мельница
Смотреть все

Тематика: Скандинавский

Милый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеКарта мира животных в скандинавском стилеСкандинавский оленьТри аистаБотаника в скандинавском стилеСемья совЖелтая Луна в горахМилый белый зайчик с голубым шариком на светлом фонеЗолотая дымка
Смотреть все

Тематика: Минимализмы

Море и пляжВинни Пух на воздушном шаре с пчеламиДерево на ветру в туманеТри аистаУнитазВороны-МосквичкиДорога в ТосканеДве красные капли стекаютЦветные карандаши
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Подвесной канатный мост в туманеОзеро Комо в ИталииПляж с нависающими пальмамиАпельсиновое дерево
Смотреть все