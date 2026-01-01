8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Алые тюльпаны

Aртикул 12503D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Алые тюльпаны"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Алые тюльпаны" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Тюльпаны

Тюльпаны кремового цветаСиреневые тюльпаны в вазеФруктовый натюрморт с ракушками и тюльпаномПоле тюльпанов №2Красные тюльпаныКрасные тюльпаны на фоне мостаТюльпаны на желтом фонеМальчик среди тюльпанов Черные тюльпаны
Смотреть все

Национальность: Испанская

Две женщины у окна (1655-1660)Агнец Божий (1639)Одуванчик в стиле винтажОбнаженная женщина Рождество Христово (1665-1670)Четыре человека (1655-1660)Натюрморт с апельсинами и грецкими орехами (Still Life with Oranges and Walnuts)После купания (1916)Бело-золотой цветок на белом фоне
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все