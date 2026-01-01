8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Портрет Эми Уайнхаус №15

Aртикул 12924C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Портрет Эми Уайнхаус №15"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Портрет Эми Уайнхаус №15" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Надписи

Яркий рекламный плакат автосервиса в винтажном стиле - с привлекательной девушкой в красном платье на фоне роскошного красного автомобиляНадпись дом, милый домАбстракция с листьями, деревьями и надписямиВлюблённая парочка - чёрный кот и белая кошка - на поляне красивых цветовЯркий рекламный плакат отеля в винтажном стиле - с девушкой на мотоцикле и красочными слоганамиРекламный плакат автосервиса в винтажном стиле с роскошным голубым ретро автомобилем на красном фонеЯ люблю тебя на разных языкахВинтажный рекламный плакат автосервиса с роскошным ретро автомобилемКосмическая любовь - забавная иллюстрация с двумя космонавтами на фоне звёздного неба и сердечек
Смотреть все

Тематика: Комиксы

КулакСилаУдарГород №3Город из комиксов №3Любовь №5Город из комиксов №5Город из комиксовТемный рыцарь
Смотреть все

Тематика: Эмми Уайнхаус

Эми Уайнхаус и пленочная кассетаЭми Уайнхаус и модаЭми Уайнхаус и черный лебедьЭми Уайнхаус с зонтом у бассейнаПортрет Эми Уайнхаус №24Портрет Эми Уайнхаус №6Поп-арт портрет Эми Уайнхаус №2Поп-арт портрет Эми УайнхаусПортрет Эми Уайнхаус в виде аудио пленки
Смотреть все

Стиль: Поп-арт

ДжокерМайкл ДжорданЕнот в очкахСобака в стиле поп-артПоп арт людиУлыбка в стиле поп-артПоп-арт панда хипстер Французский бульдог в поп-арт цветеКейт Мосс в стиле поп-арт
Смотреть все