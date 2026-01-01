8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Портрет Дали №4

Aртикул 52461B
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Портрет Дали №4"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Портрет Дали №4" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Художники

Александр Македонский и Кампаспа в студии АпеллесаХудожник у мольбертаСтудия художникаХудожник рисующий мостКот-художникИ. И. Шишкин и А. В. Джин в мастерской на острове ВалаамМастерская художника Петра Васильевича БасинаПортрет венецианского художника Джованни Беллини.Модель художника (The Artist's Model)
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМечтыМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун
Смотреть все

Тематика: Сальвадор Дали

Пикассо, Дали, УорхолGangster DaliКонтуры ДалиСальвадор Дали и его работыСальвадор Дали на новый ладСальвадор Дали в образе ребенкаАрт портрет ДалиЯркий портрет ДалиПортрет Дали в виде коллажа №2
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОдуванчики №6Портрет Виктора ЦояРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)Котята пьющие молоко (Kittens drink milk)Девушка в объятиях рыцаря в доспехахВенский конгресс, 1814–15
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкойСтанчик
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все