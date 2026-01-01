8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Ночное небо с золотыми звездами и горами

Aртикул 21428D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Ночное небо с золотыми звездами и горами"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Ночное небо с золотыми звездами и горами" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьЗолотая осеньДубовая рощаЗвёздная ночьЧерные кувшинкиНад вечным покоемБолото. ЖуравлиНа опушке соснового леса
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6Гора Фудзияма и сакураПейзаж в ШвейцарииГора Фудзияма (Mount Fuji)В горах. Вид на Арарат (In the mountains. View of Mount Ararat)Фудзияма (Fujiyama)Японский пейзажКрымский пейзаж (The Crimean landscape)
Смотреть все

Тематика: Ночь

Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)Звёздная ночьРождество (Christmas)Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Ночной город (Night city) №3Лунная ночь на ДнепреКот на крыше (Cat on the roof)Ночной город №35Ночной Париж №5
Смотреть все

Тематика: Звёзды

Звёздная ночьЗвездная ночьЗвездное небо на горизонтеПолет ракеты в космосеСветящиеся звезды и планетыПотрясающее звездное небоЗвезды на закатеВеликий космосПланеты и космос
Смотреть все

Тематика: Золотые

Абстракция бирюзово-золотаяАфриканка с украшениями и золотыми губами №2ПоцелуйОбъемное золотое деревоЗолото гор №6Адель Блох-Бауэр IIАбстракция в лесуПион с золотой текстуройВинтажный лес - вид 4
Смотреть все

Графика: Компьютерная

Девушка (Girl) №68Кафе (Cafe) №2Мэрилин Монро на красном фонеМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариантСердце человекаВолк воет на луну №2Тропические листья монстеры3д лошади из-за стены
Смотреть все