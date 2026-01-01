8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Плакат Геометрические треугольники №6

Aртикул 28777C
картина
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

В нашей компании Вы можете купить плакат "Геометрические треугольники №6"  по цене от 590 руб.

- Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

- Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

- Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

- Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

Заказать плакат "Геометрические треугольники №6" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6Пейзаж в ШвейцарииГора Фудзияма и сакураГора Фудзияма (Mount Fuji)В горах. Вид на Арарат (In the mountains. View of Mount Ararat)Крымский пейзаж (The Crimean landscape)Фудзияма (Fujiyama)Японский пейзаж
Смотреть все

Тематика: Треугольники

Серый треугольник с витыми линиямиЖелтый треугольник с витыми линиямиЦветной треугольникСканди геометрияРазноцветные горы в скандинавском стилеНеоновый треугольникТреугольник и глаз №144Геометрический коллаж из кругов с глазами в треугольникеЖелтый треугольник, рука и корова
Смотреть все

Тематика: Скандинавский

Милый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеТри аистаСемья совМилый белый зайчик с голубым шариком на светлом фонеЖелтая Луна в горахБарханы в стиле минимализмЗолотая дымкаБотанический коллаж в стиле минимализмВосточный пейзаж в стиле минимализм
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Золото гор №6Дерево с цветными круглыми листьями №2Арт вандал №113Абстракция в лесу
Смотреть все

ИИ (AI)

Пионы в вазе №11Золото гор №6Дерево с цветными круглыми листьями №2Пионы №266Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеСанкт-Петербург №121Три обезьяны слушают музыку №15Итальянский обед с виномМосква №11
Смотреть все