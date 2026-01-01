8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Крымский пейзаж (The Crimean landscape) Лагорио Лев

Aртикул 64043C Лагорио Лев
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Крымский пейзаж (The Crimean landscape)" Лагорио Лев по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Крымский пейзаж (The Crimean landscape)" Лагорио Лев можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Лагорио Лев

В горах Кавказа (In the mountains of the Caucasus)Кавказское ущелье (Caucasian gorge)Батум (Batum)Вид на Лахту в окрестностях Петербурга (View of Lahti in the vicinity of St. Petersburg)Лунная ночь на Неве (Moonlit Night on the Neva)Вид на Неву и Петропавловскую крепость (View of the Neva and the Peter and Paul Fortress)Лафотенский остров (Lafotensky island)Отбитие штурма крепости Баязет (Penalties storming the fortress Bajazet)Северный пейзаж (Northern landscape)
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Гора Фудзияма и сакураПейзаж в ШвейцарииГора Фудзияма (Mount Fuji)Фудзияма (Fujiyama)В горах. Вид на Арарат (In the mountains. View of Mount Ararat)Японский пейзаж
Смотреть все

Тематика: Украина

Вид в окрестностях Харькова (Type in the vicinity of Kharkiv)Пристань в Ялте (Pier in Yalta)Украинская ночьВечер на Украине (Night in the Ukraine)Полтавщина (Poltava)Украинская ночь (Ukrainian night)Вечер на Украине (Night in the Ukraine)Ярмарка на Украине (Fairs in Ukraine)
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуМосква (Moscow) №10В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все