8 (495) 648-66-46

Плакат Фрагмент Рождение Венеры №3 Боттичелли Сандро

Aртикул 17242D Боттичелли Сандро
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x35 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Фрагмент Рождение Венеры №3" Боттичелли Сандро по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Фрагмент Рождение Венеры №3" Боттичелли Сандро можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Боттичелли Сандро
Рождение Венеры с цветокоррекцией
Снятие с креста (Deposition)
Иисус (Jesus)
Черт, песня XVIII (The Hell, song XVIII)
Рождество Иисуса Христа (Nativity of Jesus Christ)
Благовещенская корзина
Три чуда святого Зенобиуса (Three miracles of saint Zenobius)
Весна (1481-1482)
Троица со святыми Марией Магдалиной и святыми Иоанном Крестителем, архангелом Рафаилом и Товием.
Смотреть все
Тематика: Женщины
Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)
Девушка (Girl)
Летом
Лежащая обнаженная (Reclining Nude)
Купальщицы (1884-1887)
Лень (Laziness)
Плач голая
Красивый силуэт обнажённого женского тела в тени от волнистых линий
Девушка с цветами (Girl with flowers)
Смотреть все
Тематика: Ню женщины
Лежащая обнаженная
Обнаженная у воды.
Лежащая обнаженная
Купальщица
Спящие
После бани
Обнаженная в кресле
Обнаженная
Грехопадение (1616) (The Fall of Man)
Смотреть все
Тематика: Баня
После бани
Зажигая кальян
Ванная комната
Душевая кабина
Купание красного коня
Ванна. Летний вечер
Сплинтер Бич (Пляж Сплинтер)
Бизнес-мужская баня
Русская Венера
Смотреть все
Стиль: Возрождение
Даная
Палата Психеи
Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)
Афинская школа (The School of Athens)
Зимний пейзаж с ловушкой для птиц
Вавилонская башня (1568)
Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Мечта человеческой жизни
Перепись в Вифлееме
Смотреть все
Стиль: Ню
Обнаженная у воды.
Лежащая обнаженная
Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)
Купальщица
Спящие
После бани
Обнаженная в кресле
Купальщицы
Обнаженная
Смотреть все
Век: 15-й век
Афинская школа (The School of Athens)
Священная Аллегория (1490-1499) (Sacred Allegory)
Сад земных наслаждений
Христос, увенчанный тернием
Красота - украшение добродетели (1474/1478)
Крещение Господне (Epiphany)
Рождение Венеры с цветокоррекцией
Видение святого Августина (The Vision of Saint Augustine)
Леда и лебедь (Leda and the Swan)
Смотреть все
Национальность: Итальянская
Купальщица
Обнаженная
Летом
Лежащая обнаженная (Reclining Nude)
Мария Магдалина как отшельник
Итальянская улочка
Итальянский дворик
Маковое поле в Тоскане
Итальянский парк
Смотреть все