8 (495) 648-66-46

Плакат Сорок подмигиваний Бриты Ларссон Карл Улоф

Aртикул 19777C Ларссон Карл Улоф
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Сорок подмигиваний Бриты" Ларссон Карл Улоф по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Сорок подмигиваний Бриты" Ларссон Карл Улоф можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Ларссон Карл Улоф

Азалия (1906)Завтрак под Большой БерёзойКарин на берегуВ углуВ снегу (1910)А-ля кампания (1883)Садовая идиллияВокруг вечерней лампы (1900)Виноградная лоза 2 (1884)
Смотреть все

Тематика: Интерьер

Ложь,Роскошный белый интерьер комнаты в стиле арт-деко с большим окном и телескопомГостиная с роялем и каминомВид на зрительный зал со стороны деревянной сцены театраЖенщина у окнаАлиса в студии Шиннекок (В студии)Потолок Марка Шагала для Парижской оперы - первая серия панелейЦветы на каминной полке Мастерская интерьера
Смотреть все

Век: 19-й век

Лежащая обнаженная №2Купальщица №18СпящиеЛетомОбнаженная №17Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Купальщицы (1884-1887)Спящая обнаженная (1858)Сон жены рыбака
Смотреть все

Национальность: Шведская

Лиса с лисятами (A fox with cubs)Подсолнухи (Sunflowers) №5Озеро осеньюДеревня (Village) №6Охота (Jagare och grasander)Кошка охотится на птиц (The cat hunts birds)Дорога в лесу (The road in the woods) №3Заяц зимой (Hare in winter)Заяц
Смотреть все