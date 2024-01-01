8 (495) 648-66-46

Плакат Дома на острове в стиле арт

Aртикул 58185D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Дома на острове в стиле арт"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Дома на острове в стиле арт" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Дубовая рощаРожьАрт природаЗолотая осеньПейзаж ПолесьяФашист пролетелРучей в берёзовом лесуАрт природа №2
Смотреть все

Тематика: Острова

Рыбы под островомОстров жизни (The island of life)Затмение над тропическим островомФантастический пейзаж скалистого берега Северного острова и зелёными островками в голубом океане (Новая Зеландия)Остров (Island) №2Дерево на островкеСоловкиОстрова №2Осенний пейзаж №17
Смотреть все

Тематика: Арт архитектура

Город будущегоРека и мост в РимеАбстракция городУютная узкая улочка с летними кафе в Старом городе БарселоныГраффити медведьСпираль Фибоначчи в архитектуре винтовой лестницыМилый маленький медвежонок спит на облачке и держит на нитке звёздочкуСамолёт над стеклянными небоскрёбами в лучах яркого солнцаРоскошный белый интерьер комнаты в стиле арт-деко с большим окном и телескопом
Смотреть все

Тематика: Дома

Итальянский пейзаж №11Виллы в Бордигере (с цветокоррекцией)Итальянский пейзаж №10Дом среди цветовСтена дома над рекой (1915)Шале в зимнем лесу в ШвейцарииМаяк (1927)Маленький город V (1915)Рано утром в воскресенье (1930)
Смотреть все

Тематика: Солнце

Золото гор №20Волшебные лучи солнечного света в таинственном зелёном лесуСолнце №7Отражение на водеСолнце за ЗемлейСамолёт над стеклянными небоскрёбами в лучах яркого солнцаСолнце и горы - пейзаж в традиционной технике японской живописи черниламиСолнце на закате №3Солнце днем
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыМоре и пляжАрт композиция №60Романтика ЛондонаСакураАрт вандал №113Двое под зонтом в ЛондонеКонтрасты ЛондонаАрт текстура
Смотреть все

ИИ (AI)

Листья тропиков №45Золото гор №6Фрида Кало и попугаиТри обезьяны слушают музыку №15Арт лицо №18Санкт-Петербург №121Золото гор №20Берёзы №30Розы №96
Смотреть все