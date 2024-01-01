8 (495) 648-66-46

Плакат Разгрузка баржи (около 1925-30 гг.) Люс Максимильен

Aртикул 58994B Люс Максимильен
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 41x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Разгрузка баржи (около 1925-30 гг.)" Люс Максимильен по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Разгрузка баржи (около 1925-30 гг.)" Люс Максимильен можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Люс Максимильен

Сан-ТропеЗавод №2Париж №13Набережная КонтиОкрестности Роттердама (1907)Пейзаж близ Меревиля (около 1905 г.)Берег моря №32Деревья у дорогиДеревья у реки
Смотреть все

Тематика: Работа

Молочница (1660)ЖатваСовременный заводЭкскаватор №2ЭкскаваторРаботники в полеРабота в полеСтрадная пора. КосцыБасня о Арахне (The Fable of Arachne)
Смотреть все

Тематика: Рабочие

ПедларЖнецы зернаПахарьПять человек толкают глыбу камняСервараВспашка на склонеапреляПионеры в КарелииЧеловек, несущий мешок
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Девушка с цветами (Girl with flowers)Охотники на привалеДевушка на пляже №4Девочки вышиваютДень рождения (Birthday)Опять двойкаЛень (Лень) ВсадницаНакрытый стол в саду (Table Set in a Garden)
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Летний садИтальянский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Сирень (Iilac) №15Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84
Смотреть все

Век: 20-й век

Итальянская улочка №2Дом у озера (The Lake house)Летний садСмерть Марата IIАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Московский дворикДевушка с цветами (Girl with flowers)
Смотреть все

Национальность: Французская

Летний садСпящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Падший ангелНаполеон на перевале Сен-БернарПервая дуэльАбстракция бирюзово-золотаяДевушка на пляже №4Голубые танцовщицы
Смотреть все