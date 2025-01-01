8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Автопортрет в меховой накидке Дюрер Альбрехт

Aртикул 84651D Дюрер Альбрехт
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Автопортрет в меховой накидке" Дюрер Альбрехт по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Автопортрет в меховой накидке" Дюрер Альбрехт можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Дюрер Альбрехт

ЗаяцИисус среди врачейЙоханнес КлебергерПучок первоцветовПраздник розовых гирляндКрыло роликаПоклонение Троице (Алтарь Ландауэра)Круглая рамка со святым Франциском, получающим стигматыВолочильный стан
Смотреть все

Тематика: Художники

Художник у мольбертаСтудия художникаХудожник рисующий мостХудожникХудожник на пляжеКот-художникКрасить друг друга Мужчина рисующий цветные брызги пальцамиХудожник за работой
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Витрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаВ момент прицеливания
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийПраздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Афинская школа (The School of Athens)Палата ПсихеиПир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судВесна (1481-1482)
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиПир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судВенецианские любовникиВавилонская башняМечта человеческой жизни
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовРавновесие созидания (Balance of creation)Прометей прикованныйОхота на кабанаПионы (Peonies) №11Листок в круге №2
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеСтанчикДве женщины у окна (1655-1660)Адель Блох-Бауэр IIДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленом
Смотреть все