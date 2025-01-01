8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Цирковое представление (Цирковой парад) Сёра Жорж

Aртикул 85984D Сёра Жорж
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Цирковое представление (Цирковой парад)" Сёра Жорж по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Цирковое представление (Цирковой парад)" Сёра Жорж можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Сёра Жорж

Пейзаж в Сент-УэнеКанал Гравлин, в сторону моряЛа Люцерн, Сен-ДениКанал Гравелин, Пти-Форт-ФилиппКанал Гравелин, Гранд Форт-ФилиппМорской пейзаж в Порт-ан-Бессене, НормандияМолодая Женщина Пудрится-1ПикникЭтюд для Le Bec du Hoc, Гранкан
Смотреть все

Тематика: Цирк

Милый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеЦирковой медведь на велосипеде.Весёлая девушка-мим в белом гриме и полосатом костюме держит за спиной разноцветные воздушные шарикиЯркая иллюстрация на тему цирка с клоуном, тигром на и слоном на тумбах, дрессировщиком и жонглёромСмешная девушка-клоун в шляпе и бабочке показывает языкПара на шареЗа кулисами цирка (1887)Цирк (Circus)Спящий клоун
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворикЛетний садЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Iilac) №15
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльДевушка на пляже №4Абстрактный лес - вид 2Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)
Смотреть все

Стиль: Постимпрессионизм

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Пшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомЗвёздная ночьПохмелье. Сюзанна Валадон (1887-1889)Пшеничное поле с кипарисамиИрисы (спереди)Король Георг V и его менеджер по гонкам: часть беседы в AintreeЧерный парусник в стиле Ван Гога
Смотреть все