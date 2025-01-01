8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Охота возле замка Хартенфельс Кранах Лукас Старший

Aртикул 86756D Кранах Лукас Старший
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Охота возле замка Хартенфельс" Кранах Лукас Старший по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Охота возле замка Хартенфельс" Кранах Лукас Старший можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кранах Лукас Старший

Портрет Мартина Лютера и его жены Катарины фон БораНимфа ФонтанаПортрет Мартина Лютера. Портрет Катарины ЛютерРайский садФридрих Мудрый, курфюрст СаксонииОхота на оленя курфюрста Фридриха Мудрого (1463-1525) СаксонскогоЕва-2Иоганн I (1468–1532), Констант, курфюрст СаксонииСвятая Троица
Смотреть все

Тематика: Охота

Собаки на охоте (Dogs on the hunt)Медвежья охота (1639-1640)Охота на кабанаОхота на львов ( A Lion Hunt)Охота на льваОхота на волка (1603-1665)Охота на оленей в лесу (A Stag Hunt in a Forest)Охота на лосяОхота на лис:
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийПраздник боговАфинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицВесна (1481-1482)Пир богов (1514-1529)Венецианские любовники
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицПир богов (1514-1529)Венецианские любовникиСтрашный судАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаМечта человеческой жизни
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПрометей прикованныйРавновесие созидания (Balance of creation)Охота на кабанаЛисток в круге №2Пионы (Peonies) №11
Смотреть все