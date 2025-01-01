8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Три музыканта Веласкес Диего

Aртикул 86962D Веласкес Диего
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Три музыканта" Веласкес Диего по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Три музыканта" Веласкес Диего можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Веласкес Диего

Инфанте Бальтасар Карлос верхом на лошади.Марианна Австрийская (1634–1696), королева ИспанииСтарушка готовит яйцаОбедИнфанта Маргарет Тереза ​​в синем платьеКухонная горничная
Смотреть все

Тематика: Игра на инструментах

Аллегория музыки (Allegory of Music)Игра на гитаре №3Гусляры (1896)Балерина играет на скрипкеЛягушка играет на гитареДжаз бэндКонцерт флейты (Flute concerto)Эмма за фортепианоGuitar Hero - Metallica
Смотреть все

Тематика: Скрипка

Песочные часыБалерина играет на скрипкеСкрипкаНатюрморт с книгами и скрипкойМолодой человек играет на скрипке №2Натюрморт со скрипкой, палитрой, красками, кисточками, рамой и театральной маскойМаленький Моцарт (1949)Игра на скрипкеСкрипач (Violinist) №2
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Праздник боговКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с ловушкой для птицПоцелуй ИудыТриумф ВенецииЛовцы птицДевушки на берегуНочной дозор
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Маки (Poppies) №22Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыПейзаж №3
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыПейзаж №3Медвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Испанская

Герника (цветной вариант)Две женщины у окна (1655-1660)Кухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Спящая девушка (Sleeping girl)Обнаженная женщина Три музыканта (Three Musicians)Студия (The Studio) №2Агнец Божий (1639)
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеСтанчикАдель Блох-Бауэр IIДве женщины у окна (1655-1660)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленом
Смотреть все