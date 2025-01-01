8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Триумф Пана Пуссен Никола

Aртикул 88678D Пуссен Никола
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 22x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Триумф Пана" Пуссен Никола по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Триумф Пана" Пуссен Никола можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Пуссен Никола

Таинство рукоположения (Христос вручает ключи Святому Петру)Смерть ГерманикаПейзаж со святым Иоанном на ПатмосеПоклонение волхвовБегство в ЕгипетДетство ВакхаРазрушение и разграбление Иерусалимского храмаСелена и ЭндимионДиана убивает Чионе
Смотреть все

Тематика: Быт и жизнь людей

Летний садОпять двойкаПраздник боговЧаепитие в МытищахИван Грозный убивает своего сынаВсё в прошломДевочки вышиваютОхотники на снегу (с цветокоррекцией)Ночной дозор
Смотреть все

Тематика: Праздники

Праздник боговБоярский свадебный пир в XVII векеВенецианский карнавалНочь на Ивана-КупалуКарнавал в ВенецииКаракалла и Гета ( Caracalla and Geta)Колядки в МалороссииЛетний пейзажТроицын день
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Праздник боговАфинская школа (The School of Athens)Поцелуй ИудыЗимний пейзаж с ловушкой для птицТриумф ВенецииЛовцы птицДевушки на берегуНочной дозор
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Пейзаж №3Даниил в логове львовНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльАбстрактный лес - вид 2Девушка на пляже №4Абстракция в лесу
Смотреть все

Стиль: Классицизм

Триумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеДиана и КупидонДевушка в объятиях рыцаря в доспехахНой ведет животных в ковчегБегущий заяц с ушимиЛошадь в профильСвадьба королевы Виктории, 10 февраля 1840 годаБорзая, выходящая налево
Смотреть все