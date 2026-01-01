8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Летний пейзаж Кустодиев Борис

Aртикул 17056D Кустодиев Борис
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Летний пейзаж" Кустодиев Борис по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Летний пейзаж" Кустодиев Борис можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кустодиев Борис

Купчиха за чаемВ старом СуздалеМосква (Moscow) №67ЯрмаркаНа террасеЗима (Winter) №4Лыжники №9Гуляние на Волге (Festivities on the Volga)Масленица (Shrovetide)
Смотреть все

Тематика: Быт и жизнь людей

Летний садОпять двойкаПраздник боговЧаепитие в МытищахВсё в прошломОхотники на снегу (с цветокоррекцией)Иван Грозный убивает своего сынаРаздача продовольствияБахчисарайский фонтан
Смотреть все

Тематика: Праздники

Праздник боговБоярский свадебный пир в XVII векеВенецианский карнавалДевичникНочь на Ивана-КупалуКолядки в МалороссииКаракалла и Гета ( Caracalla and Geta)Народное гулянье во время Масленицы на Адмиралтейской площади в ПетербургеКарнавал в Венеции
Смотреть все

Тематика: Облака

В голубом простореПлывем по облакамНад вечным покоемЧерный парусник в стиле Ван ГогаРусская эскадра на Севастопольском рейде (Russian fleet at Sevastopol harbor)Пшеничное поле с кипарисами v.2Спокойное мореПритихлоБриг «Меркурий» после победы над двумя турецкими судами встречается с русской эскадрой
Смотреть все

Тематика: Парки

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский паркЛетний садИталия (Italy) №2Бабушкин садИтальянский пейзажЯпонский пешеходный мост и бассейн с водяными лилиями, ЖиверниОколо дачиНочной город №35
Смотреть все

Тематика: Лето

Терраса залитая солнечным светомОколо дачиБелый домик и полевые цветы с ромашкамиЛетняя тишинаБерёзы №30Дерево на утесеРечка в полденьЛетний отдых на поляне Журавли летят
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуМосква (Moscow) №10В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все