8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Время, побежденное любовью, надеждой и славой, 1640-1645 Симон Вуэ

Aртикул 89395D Симон Вуэ
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Время, побежденное любовью, надеждой и славой, 1640-1645" Симон Вуэ по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Время, побежденное любовью, надеждой и славой, 1640-1645" Симон Вуэ можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Симон Вуэ

Модель алтаря в соборе Св. ПетраГадалкаСаломея с головой Иоанна КрестителяСвятой Иероним и ангелПогребениеАллегория благоразумия
Смотреть все

Тематика: Люди

Дизайн силуэта головы человекаРыбный рынокРуфь и ВоозПогребение АталыНаброски головы Саскии и других (1636)Пигмалион (Pygmalion et Galatee)Гера приказывает Аргусу стеречь ИоСидящая фигура, трое мужчин в группе, коленопреклоненная женщина сзади, коленопреклоненная женщина сзади (из альбома для рисования)Ослепление Самсона (1636)
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №19Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПейзаж №3Прометей прикованный
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПейзаж №3Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыЛетний садАбстрактный лес - вид 2Абстракция в лесуПервая дуэльДевушка на пляже №4
Смотреть все