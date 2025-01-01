8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Мадам Мария-Аделаида из Франции - Воздух Натье Жан-Марк

Aртикул 89693D Натье Жан-Марк
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Мадам Мария-Аделаида из Франции - Воздух" Натье Жан-Марк по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

Художник: Натье Жан-Марк

Тематика: Женщины

Век: 18-й век

Национальность: Французская

Жанры: Портрет

Стиль: Рококо

