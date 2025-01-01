8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Бог Отец Лотто Лоренцо

Aртикул 89721C Лотто Лоренцо
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 43x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Бог Отец" Лотто Лоренцо по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Бог Отец" Лотто Лоренцо можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Лотто Лоренцо

Спящий Аполлон и музы со славойМадонна с младенцем и святым Петром МученикомПортрет женщины, вдохновленный ЛукрециейМадонна с младенцем и святыми Екатериной и ФомойСвятое семейство с дарительницей в образе святой Екатерины АлександрийскойПортрет Фра Лоренцо из БергамоМадонна с младенцем и двумя донорами (главный вид)Поклонение пастуховПогребение
Смотреть все

Тематика: Религиозные и библейские

Падший ангелИисус Христос в пустынеПервая дуэльВесна (1481-1482)Поцелуй ИудыСтрашный судПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Побеждённые. ПанихидаВавилонская башня (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийПраздник боговВенецианские любовникиАфинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Весна (1481-1482)Палата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицПир богов (1514-1529)
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговВенецианские любовникиЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицПир богов (1514-1529)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Страшный судАнгелочки на картине Сикстинская Мадонна
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговВенецианские любовникиРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)
Смотреть все