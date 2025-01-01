8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Распятый Петух Генералич Иван

Aртикул 89827B Генералич Иван
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Распятый Петух" Генералич Иван по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Распятый Петух" Генералич Иван можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Генералич Иван

Художник: Генералич Иван
Тематика: Быт и жизнь людей

Тематика: Быт и жизнь людей
Тематика: Деревня

Тематика: Деревня
Тематика: Курицы и петухи

Тематика: Курицы и петухи
Век: 20-й век

Век: 20-й век
Национальность: Хорватская

Национальность: Хорватская
