8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Синие подсолнухи

Aртикул 100794D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Синие подсолнухи"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Синие подсолнухи" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Подсолнухи

Черный кот на фоне подсолнуховДевушка в шляпе в ветряном поле подсолнуховСпящая кошка на подоконнике с цветами и колибриПоле подсолнухов в ИталииПодсолнухи (Sunflowers) №5Подсолнухи №2701Поле с лавандой и подсолнухамиПодсолнухи и морские волныБукет подсолнухов на раме велосипеда
Смотреть все

Тематика: Синие и голубые цветы

ИрисыЕнот с фиалкамиПоляна с голубыми цветамиСиние маки с золотыми включениямиСиние пионы на сером-голубом фонеКошка и ирисы с бабочкойПолевые синие цветыКолибри и ирисыВасильки
Смотреть все

Тематика: Синее с белым

Большая волна в КанагавеОкна с голубыми ставнямиСиние маки с золотыми включениямиУнитазКорабль в облакахОлень на фоне ЛуныЦветы на серо-голубом фонеБелое дерево и ЛунаБелоснежный дом с голубыми окнами и дверью на острове Санторини (Греция)
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все

ИИ (AI)

Пионы в вазе №11Золото гор №6Дерево с цветными круглыми листьями №2Пионы №266Три обезьяны слушают музыку №15Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеСанкт-Петербург №121Итальянский обед с виномАрт лицо №18
Смотреть все