8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Водопад в стиле мозайки

Aртикул 101167D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Водопад в стиле мозайки"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Водопад в стиле мозайки" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Водопады

Невероятная панорама острова Маврикий с видом на знаменитый подводный водопадВодопад №7Ниагарский водопад (1867) (Niagara Falls, from the American Side)Величественный вид на водопад с бирюзовой водой на фоне скалистых гор и хвойного леса в Национальном парке Плитвицкие озера (Хорватия)Невероятный рассвет над водопадом Годафосс - одним из самых известных водопадов ИсландииПрекрасный вид из пещеры на водопад в тропических лесах Национального парка Кхао Яй (Тайланд)Водопад №215Водопад №24Ниагарский водопад №2
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все

Стиль: Мозаика

Золотая мозаикаФрагмент красочной венецианской мозаики из разноцветных керамических деталейЦветная мозаикамедитацияЦветная мозаика в синих тонахЯркая красочная мозаика с цветочным орнаментомМозаика с розамиАбстрактная мозаикаБез названия
Смотреть все