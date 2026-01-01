8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Отвлеченность лотоса

Aртикул 103088D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Отвлеченность лотоса"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Отвлеченность лотоса" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Арт композиции

Арт композиция №60Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Плывем по облакамДерево (Tree) №2Уголок природыКомпозиция (Composition) №51Древо жизни - фрагмент №4Листок в круге №2Древо жизни - фрагмент №3
Смотреть все

Тематика: Лотос

Лотос макро №2Лотос макроБирюзовый Будда и лотосЯркий коллаж с лотосами и головой Будды на разноцветном фонеКруговой узор в виде цветочной мандалы с лотосом в центреБелый цветок лотоса с водой в прудуКрасивая акварельная иллюстрация красных лотосов в японском стилеИллюстрация в стиле витраж с рыбками и лотосами на фоне солнечного неба и водыБелый лотос на чёрном фоне
Смотреть все

Тематика: Абстракция

Красная текстураАрт композиция №60Абстракция бирюзово-золотаяСолнечная композицияЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Композиция (Composition) №259Бирюзовый лесАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все

ИИ (AI)

Пионы в вазе №11Золото гор №6Дерево с цветными круглыми листьями №2Пионы №266Три обезьяны слушают музыку №15Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеСанкт-Петербург №121Итальянский обед с виномАрт лицо №18
Смотреть все