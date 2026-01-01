8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Плакат Кёльнский собор , Германия

Aртикул 104583D
картина
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

В нашей компании Вы можете купить плакат "Кёльнский собор , Германия"  по цене от 590 руб.

- Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

- Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

- Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

- Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

Заказать плакат "Кёльнский собор , Германия" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Мосты

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Мост (Bridge) №22Мост через реку №2Подвесной канатный мост в туманеБруклинский мостЯпонский пешеходный мост и бассейн с водяными лилиями, ЖиверниЭйфелева башня (The Eiffel Tower) №10Бруклинский мост в стиле артЛондон №9
Смотреть все

Тематика: Германия

Хербст в Баварии (Осень в Баварии)Улица в Дрездене (Street, Dresden)Бранденбургские ворота (Brandenburg gate)Замок Нойшванштайн №4Немецкий город зимой (A Dutch Town Scene in Winter)Замок Нойшванштайн №7Замок Нойшванштайн №9Ратификация договора о Мюнстере (The Ratification of the Treaty of Munster)Потсдам (Potsdam)
Смотреть все

Тематика: Закаты

Девятый валВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Закат над Ялтой (1861 г.)Закат на море №9Венеция на закате (1873)Черный парусник в стиле Ван ГогаКрасные цветки на фоне озера и закатаДевятый вал (с цветокоррекцией)Африканский пейзаж на закате
Смотреть все

Тематика: Храмы и соборы

Исаакиевский собор на фоне каналаВечерний звонСтарая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Красная площадь зимойИсаакиевский собор и памятник Петру IХрам василия блаженного — МоскваМедресе Шир-Дор на площади Регистан в СамаркандеХрам Василия Блаженного (St. Basil's Cathedral)В Крыму. Монастырь Козьмы и Дамиана под Чатырдагом
Смотреть все

Тематика: Кёльн

Красивый фейерверк в ночном небе Кёльна на фоне Кёльнского собораГородской пейзаж осеннего Кёльна с разноцветными домами и башнями церкви Святого Мартина и Кёльнского собораВечерняя панорама Кёльна с видом на мост Гогенцоллернов и башни Кёльнского собораКрасивый вечерний городской пейзаж с видом на мост Гогенцоллернов и Кёльнский соборКрасивый весенний пейзаж с видом на Церковь Святого Мартина в КёльнеЛетний пейзаж Кёльна с видом на башни Кёльнского собора из Центрального парка
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Озеро Комо в ИталииПодвесной канатный мост в туманеПляж с нависающими пальмамиПейзаж в Швейцарии
Смотреть все