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Постер Туман над рекой и лесом в лучах заходящего солнца

Aртикул 1175080215D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см
  • Описание
  • ДОСТАВКА И ОПЛАТА

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Туман над рекой и лесом в лучах заходящего солнца"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Туман над рекой и лесом в лучах заходящего солнца" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Туман над рекой и лесом в лучах заходящего солнца" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

  • Стоимость доставки

    Самовывоз — бесплатно
    Доставка по Москве
    Минимальная сумма заказа — 2 500 руб.
    При заказе от 2 500 до 4 000 руб. — 290
    При заказе от 4 000 руб. — бесплатно
    Доставка габаритного заказа
    Доставка по Московской области
    Минимальная сумма заказа — 2 500 руб.
    При заказе от 2 500 до 8 000 руб. до 10 км от МКАД курьером — 800
    При заказе от 2 500 до 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компании
    При заказе от 8 000 руб. до 10 км от МКАД — бесплатно
    При заказе от 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компании
    Доставка габаритного заказа
    Доставка в регионы РФ
    Минимальная сумма заказа — 900 руб.
    При заказе от 2 500 до 8 000 руб. — стоимость рассчитывается по тарифам транспортой компании
    При заказе от 8 000 руб. — бесплатно
    Доставка габаритного заказа

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