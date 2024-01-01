8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Салют на реке (A River Scene with a Dutch Yacht firing a Salute) Капелле Ян

Aртикул 61575B Капелле Ян
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Салют на реке (A River Scene with a Dutch Yacht firing a Salute)" Капелле Ян по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Салют на реке (A River Scene with a Dutch Yacht firing a Salute)" Капелле Ян можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Салют на реке (A River Scene with a Dutch Yacht firing a Salute)" Капелле Ян станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Капелле Ян

Суда пришвартованы у причала (Vessels Moored off a Jetty)Корабли в мореГолландские яхты (A Shipping Scene with a Dutch Yacht firing a Salute)Река (A River Scene )Голландские суда в штиль (A River Scene with Dutch Vessels Becalmed)Небольшое судно при ветреной погоде ( A Small Vessel in Light Airs, and Another Ashore)Небольшие голландские суда при легком ветре (A Small Dutch Vessel before a Light Breeze)Побережье (A Coast Scene)Суда при легком ветре возле города (- Vessels in Light Airs on a River near a Town)
Смотреть все

Тематика: Парусники

Парусник (Sailing ship) №2Пейзаж №3Ночь (Night)Венеция на закате (1873)Надвигающаяся буря (1899)Яркий пейзаж с парусником Парусная лодкаПарусник минимализм №3Парусник №123
Смотреть все

Тематика: Облака

В голубом простореПлывем по облакамРусская эскадра на Севастопольском рейде (Russian fleet at Sevastopol harbor)Пейзаж на закате (A Landscape at Sunset)Над вечным покоемРоза (Rose) №3Кит в облаках в скандинавском стилеНебо перед дождемАбстрактные облака №3
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Московский дворикВ голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Маки (Poppies) №22Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)
Смотреть все

Век: 17-й век

Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Две женщины у окна (1655-1660)Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовДевушка с жемчужной сережкойТанец под музыку времени (A Dance to the Music of Time)Поцелуй Иуды
Смотреть все