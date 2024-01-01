Постеры Парусники

Это вид суден, который использует для передвижения парус и силу ветра. Они появились еще несколько тысяч лет назад и с успехом использовались древнейшими цивилизациями.

В современном виде они тоже весьма привлекательны, даже участвуют в соревнованиях, но, пожалуй, не должен вызывать отрицаний тот факт, что на картинах известных художников, живших задолго до нас, они выглядят гораздо романтичнее.

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