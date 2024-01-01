Картины Парусники | Репродукции картин художников Парусники

Это тип очень легких суден, которые передвигаются по воде, используя парус и силу ветра. Появились они очень давно, еще у древнейших цивилизаций, в Китае и Древнем Египте, но так и нет единого мнения, кто же был их первым создателем. Сегодня парусники используются для отдыха и спортивных соревнований. Картины кораблей парусников на открытой воде, на закате очень романтичны и привлекательны, их изображали в своих картинах известный маринист Айвазовский, Станцевич, Франсия, Моне, Вламинк, Ходюков, Кук, Шторк, буден, Тернер и другие. Вы можете купить картины парусников в море в интернет-магазине Дас Арт.