Картины Лодки | Репродукции картин художников Лодки

Это небольшое судно из дерева, полимеров или легких сплавов, которое может быть оборудовано мотором или небольшим парусом. Особый вид лодок — надувные, в том числе и с жестким днищем, использующиеся для спасения и перевозки пассажиров. Лодки распространены по всему миру в том или ином виде и с разными названиями. Первые образцы появились еще в очень древние времена, в Египте, в Индии, у народов Северной Америки. Лодки в картинах художников и в литературе — один из важнейших элементов, часто связываемый с человеком и его жизненной дорогой. Картины с изображением лодок встречаются у Айвазовского, Сиго, ван Гога, Дали, Нестеренко, Моне, Боголюбова и многих других. Картины лодок маслом на берегу и в море вы можете купить в интернет-магазине Дас Арт.