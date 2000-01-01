8 (495) 648-66-46

Постер Проект по отделке стен (Женские фигуры и медальон с путти-опорой с гербом) Джордано Лука

Aртикул 405443D Джордано Лука
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Проект по отделке стен (Женские фигуры и медальон с путти-опорой с гербом)" Джордано Лука по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Проект по отделке стен (Женские фигуры и медальон с путти-опорой с гербом)" Джордано Лука можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Проект по отделке стен (Женские фигуры и медальон с путти-опорой с гербом)" Джордано Лука станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Джордано Лука
Триумф Юдифи
Самсон и Далида
Полет в Египет
Персей и Медуза
Бахус и Ариадна
Аллегория Благоразумия
Сон Бахуса
Триумф Кибелы
Полурамид на защиту Вавилона
Смотреть все
Тематика: Фасады
Старый город (Old town)
Нью-Йорк (New York) №42
Улочка в Венеции
Отель в Польше
Гондолы
Париж №17
Белый дом (White house)
Отель в Нью-Йорке (Hotel in New York City)
Вход в наш сад
Смотреть все
Век: 17-й век
Грехопадение (1616) (The Fall of Man)
Лот и его дочери (1616) (Lot and his Daughters)
Вертумн и Помона (1613) (Vertumnus and Pomona)
Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)
Даная (Эгина)
Похищение дочерей Левкиппа
Спящая Даная готовится к приходу Юпитера (1603) (The Sleeping Danae Being Prepared to Receive Jupiter)
Венера
Пейзаж №3
Смотреть все
Национальность: Итальянская
Купальщица №18
Обнаженная №28
Летом
Лежащая обнаженная (Reclining Nude)
Мария Магдалина как отшельник
Итальянская улочка
Итальянский дворик
Маковое поле в Тоскане
Итальянский парк
Смотреть все
Графика: Рисунок
Обнаженная №28
Ню
Композиция №62
Рисунок двух профилей одной непрерывной линией
Сидящий мужчина Ню (Автопортрет)
Композиция №61
Девушка на пляже №4
Цветок мака
4 огненные девушки
Смотреть все