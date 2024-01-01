8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Дувр Уилсон Ричард

Aртикул 406417D Уилсон Ричард
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Дувр" Уилсон Ричард по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Дувр" Уилсон Ричард можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Дувр" Уилсон Ричард станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Уилсон Ричард

Гулливер, связанный лилипутамиИтальянский пейзаж с рекой бегущей между высокой стеной слева и высоким берегом справа к маленькому городку с фигурами на берегахВодопад в ТиволиЗамок КернарфонОзеро в горах (Lake in the mountains)Белый МонахРазрушенный храм Минервы ?, Две фигуры на берегу рекиДинас Бран из ЛланголленаОзеро Агнано с Гротта дель Кане
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Гора Фудзияма и сакураГора Фудзияма (Mount Fuji)Японский пейзажПейзаж в ШвейцарииФудзияма (Fujiyama)Золото гор №20
Смотреть все

Тематика: Холмы

Дом у моряСвинопас (The Swineherd)Вечер. Золотой Плёс (Evening. Golden Pool)Песочные часыОтдых (Recreation)Дом с маяком на холмеОврагФранцузский прованс (French Provence) №2Солнечный день (Sunny Day) №2
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Московский дворикВ голубом просторе
Смотреть все

Век: 18-й век

Ночной кошмар (The Nightmare)Амур и ПсихеяПейзаж на закате (A Landscape at Sunset)Триумф ВенецииЗакат №48Ловцы птицИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)
Смотреть все

Национальность: Английская

Ночной кошмар (The Nightmare)Бирюзовый лесСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Девушка в шляпе просит быть потишеМальчик с яблокомМост под дождемИталия №3Пожар в Лондоне (1826)
Смотреть все

Стиль: Рококо

Ловцы птицПастух и пастушка (1760)Пастушка (1750-1752)Возлюбленное дитя (1790)Портрет Екатерины IIБивак (1709-1710)Сатана, грех и смерть (1735)Качели №8Площадь Синьории во Флоренции
Смотреть все