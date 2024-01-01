8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Затопленные руины монастыря Блехен Карл

Aртикул 407134D Блехен Карл
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Затопленные руины монастыря" Блехен Карл по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Затопленные руины монастыря" Блехен Карл можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Затопленные руины монастыря" Блехен Карл станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Блехен Карл

Интерьер пальмового дома (The interior of the palm house)Интерьер Пальмового ДомаГорный каньон зимойРыцарский замок в ТанненвайхереЛесная тропа возле ШпандауВид на крыши и садыДавид и ВирсавияФабрика (Factory)Лес (Forest) №3
Смотреть все

Тематика: Религиозная архитектура

Тихая обительСтена ПлачаМудрые и глупые девыМечеть Султанахмет, Стамбул, Турция (Sultanahmet Mosque in Istanbul, Turkey)Архитектурный проект монументального алтаря с композицией «Святой Михаил против сатаны и двух святых» (Святые Петр и Павел?)Интерьер мечети ( Interior of a Mosque)Мечеть шейха Зайда (The mosque of Sheikh Zayed Road)Ламаюру монастырьМечеть (Mosque) №2
Смотреть все

Тематика: Руины

Римское каприччио: Колизей и другие памятники"Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Forum Romanum from the Palatine, Rome"арка Септимия Севера Пейзаж с разрушенным замком и церковью (A Landscape with a Ruined Castle and a Church)Акрополь и ПарфенонПарфенон в АфинахРазрушенный замок (A Ruined Castle )Каприччио с Римскими руинамиРуины №3
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Московский дворикВ голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Ночной кошмар (The Nightmare)СтанчикСад (Garden) №8Вид на побережье №2Деревянный домик в лесуИталия (Italy) №2Цветочный рынок
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовРавновесие созидания (Balance of creation)Охота на кабанаПрометей прикованныйПионы (Peonies) №11Листок в круге №2
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок мака4 огненные девушкиОдуванчики №6Рыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все