8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Иосиф беседует с Иудой, своим братом Тиссо Джеймс

Aртикул 407502D Тиссо Джеймс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Иосиф беседует с Иудой, своим братом" Тиссо Джеймс по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Иосиф беседует с Иудой, своим братом" Тиссо Джеймс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Иосиф беседует с Иудой, своим братом" Тиссо Джеймс станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Тиссо Джеймс

Капитанская дочка (The Captain's Daughter)ПраздникИосиф истолковывает сон фараонаСадовая скамейкаБожье проклятиеБал на корабле (The Ball on Shipboard)Сим, Хам и ИафетПикник (The Picnic)Строительство Вавилонской башни
Смотреть все

Тематика: Религиозные и библейские

Падший ангелПервая дуэльИисус Христос в пустынеСтрашный судПоцелуй ИудыВесна (1481-1482)Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон Последний день Помпеи (с цветокоррекцией)Агнец Божий (1639)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыНаполеон на перевале Сен-БернарПервая дуэльДевушка на пляже №4
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Адам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Падший ангелИисус Христос в пустынеХристос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Тайная вечеря (Lord's Supper)Изнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Страшный судПоцелуй ИудыПапа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон
Смотреть все

Стиль: Акварельная живопись

Двое под зонтом в ЛондонеРомантика ЛондонаУголок природыНатюрморт с нежными розами в стеклянной вазеАрт природаКонтрастная сакура в ЯпонииТанец вдвоемКонтрасты ЛондонаИрбис, снежный барс, снежный леопард.
Смотреть все