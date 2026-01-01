8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Речной пейзаж (River Landscape) Саломон ван Рейсдаля

Aртикул 62981D Саломон ван Рейсдаля
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Речной пейзаж (River Landscape)" Саломон ван Рейсдаля по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Речной пейзаж (River Landscape)" Саломон ван Рейсдаля можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Речной пейзаж (River Landscape)" Саломон ван Рейсдаля станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Саломон ван Рейсдаля

Речной пейзаж (River Landscape)Ренен со стороны запада (A View of Rhenen seen from the West)Девентер (Deventer)
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Золотая осеньМост через реку №2Река в лесу №5Над вечным покоемВесна - большая водаОстровок в озере
Смотреть все

Тематика: Облака

В голубом простореПлывем по облакамНад вечным покоемЧерный парусник в стиле Ван ГогаРусская эскадра на Севастопольском рейде (Russian fleet at Sevastopol harbor)Пшеничное поле с кипарисами v.2Спокойное мореПритихлоБриг «Меркурий» после победы над двумя турецкими судами встречается с русской эскадрой
Смотреть все

Тематика: Рыбалка

Поймали (1919)Рыбаки на рассвете, Неаполь (1843 г.)Три мальчика в лодке с лобстерами (1875)Путешествие рыбаков (1919)РыбачкиРыбак на надувной лодкеРыбаки тянут сетьКосмонавт в лодочке ловит рыбу в открытом космосеПортрет императрицы Александры Фёдоровны и великой княгини Марии Николаевны на берегу
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Барокко

Девушка с жемчужной сережкойНатюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьДевушка с жемчужной сережкойИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Розы и пионы
Смотреть все