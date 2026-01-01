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Постер Портрет императрицы Александры Фёдоровны и великой княгини Марии Николаевны на берегу Соколов Петр

Aртикул 17094DСоколов Петр
картина
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

В нашей компании Вы можете купить постер "Портрет императрицы Александры Фёдоровны и великой княгини Марии Николаевны на берегу" Соколов Петр по цене от 590 руб.

- Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

- Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

- Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

- Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

Заказать постер "Портрет императрицы Александры Фёдоровны и великой княгини Марии Николаевны на берегу" Соколов Петр можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

Постер "Портрет императрицы Александры Фёдоровны и великой княгини Марии Николаевны на берегу" Соколов Петр станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

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