8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Утята

Aртикул 111278929218D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 40x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Утята"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Утята" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Утята" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Утки

Резиновые уточкиДевочка и гуси (1866-1867)Кормление уток Скотный двор с уткамиУтка ныряет в пруд поп-артПрекрасные лебеди и уткиУтки (Ducks) №2Утка (Duck)Утки (Ducks) №9
Смотреть все

Стиль: Поп-арт

Мэрилин Монро в стиле УорхолаДжокерМайкл ДжорданПоп арт людиОдри Хепберн (Audrey Hepburn )Енот в очкахРазноцветная лошадь с жеребёнком на светло-сиреневом фоне в стиле поп-арт Собака в стиле поп-артМопс в стиле поп арт
Смотреть все