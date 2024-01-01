8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Сцена Римской Кампаньи Бот Ян

Aртикул 409011D Бот Ян
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Сцена Римской Кампаньи" Бот Ян по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Сцена Римской Кампаньи" Бот Ян можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Сцена Римской Кампаньи" Бот Ян станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Бот Ян

Итальянский пейзаж №21Горная тропаИтальянский пейзаж с художникомИтальянский вечерний пейзажИтальянский пейзаж с Понте МоллеЛетний пейзаж №24Итальянский пейзаж №20Итальянский пейзаж с паромомИтальянский пейзаж №22
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Праздник боговКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Девушки на берегуЗимний пейзаж с ловушкой для птицТриумф ВенецииЛовцы птицПоцелуй ИудыМонмартр (Boulevard Monmartre in Paris)
Смотреть все

Тематика: Дороги и тропинки

Московский дворикРожьСестрорецкий бор (Forest)Московский дворик (оригинальная цветопередача)Сад (Garden) №8Дождь в дубовом лесуНа опушке соснового лесаВесна в Италии (Spring in Italy)Зимний пейзаж (Winter Landscape) №4
Смотреть все

Тематика: Рим

Река и мост в РимеРимское каприччио: Колизей и другие памятникиВид Рима. Колизей (View of Rome. Coliseum)"Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Forum Romanum from the Palatine, Rome"Рим (Rome) №8Виды Рима Огонь Рима Рим №5Новый Рим (New Rome)
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Век: 17-й век

Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Две женщины у окна (1655-1660)Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкойДаниил в логове львовПоцелуй ИудыТанец под музыку времени (A Dance to the Music of Time)
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойСчастливая семья (The happy family)Звёздная ночьНочной дозорГолландские пословицы (The Dutch Proverbs)Монах и монахиня
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Раздача продовольствияСмерть Абрадатаса Радха и КришнаДолгожданная встреча
Смотреть все