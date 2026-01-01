8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Прибрежные сцены (Coastal Scene) Рейссельберге Тео ван

Aртикул 63070D Рейссельберге Тео ван
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Прибрежные сцены (Coastal Scene)" Рейссельберге Тео ван по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Прибрежные сцены (Coastal Scene)" Рейссельберге Тео ван можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Прибрежные сцены (Coastal Scene)" Рейссельберге Тео ван станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Рейссельберге Тео ван

Большие облакаРыба-скорпион и омары в аквариумеДерево на берегу моряСкалы у моряСосна уземного моря на закате (1915)Лунный свет в Булонь-сюр-Мер (Лунный свет в Булонь-сюр-Мер)Луи ФуллерПортрет СильвииБулонь
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Золотая осеньМост через реку №2Над вечным покоемВесна - большая водаОстровок в озереЧерные кувшинки
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Итальянский дворикЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Голый ребенок Голубые танцовщицы
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Национальность: Бельгийская

Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Зимний пейзаж с ловушкой для птицВавилонская башня (с цветокоррекцией)Вавилонская башняДве прикованные обезьяны (1562)Избиение младенцев (1565-1567)Четыре стихии - вода (The Four Elements - Water)Пейзаж с падением Икара
Смотреть все