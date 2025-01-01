8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Фасад и окрестности Берлинского собора Шинкель Карл Фридрих

Aртикул 408152D Шинкель Карл Фридрих
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 35x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Фасад и окрестности Берлинского собора" Шинкель Карл Фридрих по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Фасад и окрестности Берлинского собора" Шинкель Карл Фридрих можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Фасад и окрестности Берлинского собора" Шинкель Карл Фридрих станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Шинкель Карл Фридрих

"Волшебная флейта", опера Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для 12-й сцены: Храм Солнца СарастроОпера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездЗамок на берегу рекиГотическая церковь на скале у моря (Gothic church on the cliff by the sea)Готическая церковь на скале у моря (Gothic church on a rock by the sea)Вид на ТриестШтербохолы в Праге. Третий проект мемориала Курту Кристофу, герцогу ШверинскомуУтроУтро (Morning)
Смотреть все

Тематика: Каналы

Исаакиевский собор на фоне каналаВенеция (Venice) №19Санкт-Петербург №120Венеция №60По каналам ВенецииКонтрастная ВенецияАмстердам (Amsterdam) №11Канал в Венеции №3Венеция №5
Смотреть все

Тематика: Храмы и соборы

Исаакиевский собор на фоне каналаВечерний звонСтарая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Храм василия блаженного — МоскваСтарая МоскваКрасная площадь зимойХрам Василия Блаженного (St. Basil's Cathedral)Исаакиевский собор и памятник Петру IНотр-Дам де Пари (Notre Dame de Paris)
Смотреть все

Тематика: Берлин

Контрастный БерлинБерлинский Кафедральный СоборКолючая проволока на фоне Бранденбургских ворот в БерлинеВоздушные шары летят в небе у Кафедрального собора в БерлинеМузейный остров на реке Шпрее и Александерплац с телебашней в центре Берлина
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПрометей прикованныйРавновесие созидания (Balance of creation)Охота на кабанаЛисток в круге №2Пионы (Peonies) №11
Смотреть все

Стиль: Неоклассицизм

Последний день Помпеи (с цветокоррекцией)Трубочист по крышам Гамбурга"Волшебная флейта", опера Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для 12-й сцены: Храм Солнца СарастроНаполеон на лошадяхНаполеон на поле битвы при Эйлау №2Вид КоллиураКонный портрет князя Бориса ЮсуповаОпера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездРебенок Пирр умоляет царя главка дать ему убежище
Смотреть все