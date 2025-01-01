8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Водопад №46 Балке Педер

Aртикул 435579D Балке Педер
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Водопад №46" Балке Педер по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Водопад №46" Балке Педер можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Водопад №46" Балке Педер станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Балке Педер

Северное сияние над четырьмя мужчинами в лодкеБурное мореПейзаж из Финнмарка с саами и оленямиКрепость ВардогусМаяк на норвежском побережьеСеверное сияние над прибрежным ландшафтом
Смотреть все

Тематика: Деревья

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Объемное золотое деревоДерево (Tree) №2Бирюзовый лесДерево с цветными круглыми листьями №2Апельсиновое деревоОстровок в озереАбстрактный лес - вид 2
Смотреть все

Тематика: Водопады

Водопад №11Водопад №7Водопад в горной местности (A Waterfall in a Rocky Landscape)Невероятная панорама острова Маврикий с видом на знаменитый подводный водопадНиагарский водопад (1867) (Niagara Falls, from the American Side)Великолепный летний пейзаж цветущего поля на фоне величественного водопада Скогафосс (Исландия)Невероятный рассвет над водопадом Годафосс - одним из самых известных водопадов ИсландииВодопад №24Водопад (Waterfall) №4
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомПоцелуйДерево (Tree) №2Адель Блох-Бауэр IIМагнолии на бежевом фонеГрушевое ДеревоПариж №2Утренний натюрмортОбнаженная женщина
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Норвежская

Зима в Согне-фьорде Летняя ночьГорящая мельница (Burning Windmill in Stege)Извержение вулкана Везувий Свадебное шествие на Хардангер-фьордеГрозовые облака над башней замка в Дрездене (Storm clouds over the tower of the castle in Dresden)Вид из грота возле Посиллипо ГриндельвальдглетчерГорное озеро (Mountain lake) №6
Смотреть все